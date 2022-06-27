Tecavüz zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Cinsel tecavüz, soygun, insan kaçırma, cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, şiddet tehdidi, darp kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan iki zanlı, 17 Haziran Cuma günü saat 00:20 raddelerinde Girne'de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Arif Kale No:2 apartmanın Güney kısmında kullanımlarındaki ZML 104 plakalı salon araçları ile geçmekte olan Minareliköy'de sakin C.N.N. ve C.E.O. evine bırakması için aldıkları Girne'de sakin M.A.O.’nun Girne-Lefkoşa yoluna çıktıktan sonra gitmek istediği yöne dönmedikleri için araçtan inmek istemesi üzerine tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ağız uzunluğu 9 cm toplam uzunluğu 20.5 cm olan kırmızı saplı bıçağı adı edilene C.E.O’ya gösterip "sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" deyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, mahkeme ile ilgili olguları aktardı.

Polis, iki zanlının cinsel tecavüz, soygun, insan kaçırma, cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, şiddet tehdidi, darp kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının adı edileni zorla kaçırdıktan sonra bahse konu araç ile Erülkü çemberinin güney kısmında bulunan boş araziye götürüp zorla alıkoyup konu aracın arka kısmında Minareliköy'de sakin C.N.N’nin adı edilenin başını bastırıp ellerinden tuttuktan sonra, C.E.O’nun da müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının, kadının çantası içerisinde muhafaza ettiği 320 TL nakit parası ile Martin Lion marka kadın parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis, olayda kullandıkları bıçak, olay esnasında müşteki ve zanlıların giymekte oldukları iç çamaşırı ve kıyafetler, Martin Lion marka kadın parfümü ve 210 TL nakit paranın tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, aynı tarihte adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

KIBRIS POSTASI