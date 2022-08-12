Tatar’ın KKTC Cumhurbaşkanı olarak lanse edilmesi Rum yönetimini “kızdırdı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin, görüşmeyle ilgili haberde Tatar’ın KKTC Cumhurbaşkanı olarak lanse edilmesi ve ilgili fotoğrafla birlikte servis edilmesinin Rum yönetimini “kızdırdığı” bildirildi.



Rum tarafında duyulan hoşnutsuzluk ve rahatsızlık Dışişleri Bakanlığı açıklaması aracılığıyla ortaya konulurken Rum basını haberi çeşitli başlıklarla aktardı.

Politis, “ Lefkoşa Kızgın” başlıklı haberinde, Dışişleri Bakanlığı açıklamasının altında imzası bulunan Yoannis Kasulidis’i hoşnutsuz ve rahatsız eden noktanın, Azerbaycan tarafının Tatar-Aliyev görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Tatar’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak lanse etmesi olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan’a yönelik “dolaylı bir uyarı” da yapıldı. Azerbaycan tarafının Tatar için KKTC Cumhurbaşkanı ifadesini kullanmasının (Azerbaycan’ın) “ortaklık iş birliği anlaşması imzalayarak kurumsal ilişki kurmak istediği AB’nin işleyiş çerçevesini görmezden geldiği” kaydedilen açıklamada, “böyle bir anlaşma imzalanması için Güney Kıbrıs’ın da imza atmasının şart olduğu” hatırlatıldı.



Açıklamada ayrıca Kasulidis’in, Rum yönetiminin bu gelişmeden duyduğu hayal kırıklığının aktarılması için çeşitli düzeylerde protesto girişimlerinde bulunulması talimatı verdiğinin ifade edildiğini yazan gazete açıklamada, Rum yönetiminin “yapılan hatanın düzeltilmesinden ne anladığının izah edilmediğini” kaydetti.

Fileleftheros, “Bakü’ye Bekliyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurda dönüşünde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisini Bakü’ye beklediği açıklaması üzerine Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “davetin müphem olmasına rağmen, olumsuz gelişmeye sebebiyet verecek ekstra adımlar olmaması” kaygısıyla Azerbaycan nezdinde protesto girişiminde bulunduğunu aktardı.

Alithia haberi birinci sayfasından “Kasulidis Hoşnutsuz… İşgal Liderini ‘KKTC’ Cumhurbaşkanı Olarak Gösterdiler”, iç sayfasından da “İşgal Lideri Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü… Kasulidis, Tatar-Aliyev görüşmesinden hoşnutsuz” başlığını kullandı.

Gazete okurlarına, Azerbaycan Parlamentosu’ndan Samed Sayidov başkanlığındaki bir heyetin Temmuz ayında KKTC’yi ziyaret ettiğini ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve KKTC’de eğitim gören Azerbaycan Türkü üniversite öğrencisi sayısını aktardı.

Haravgi, Kasulidis'in açıklamasıyla ilgili haberi “Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Tatar’la Görüşmesinden Hayal Kırıklığı” başlığıyla aktardı.