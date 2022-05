Tatar: Türkiye’nin gücü, KKTC’nin de gücüdür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;

“Modern Türkiye’nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını yaktığı, Samsun’a Bandırma vapuru ile çıktığı tarih olan ve Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümünü, her sene olduğu gibi bu sene de KKTC’de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

Büyük Önder Atatürk, 13 Kasım 1918 günü İstanbul Boğazı’ndan geçerken işgalci devletlerin donanmasını gördüğünde söylediği; ‘Geldikleri gibi giderler!’ sözünün gereğini yerine getirerek Türkiye’nin işgalden kurtuluşa giden mücadelesini başlatmış; bu kurtuluş mücadelesi, tüm Türk ulusuna ve mazlum halklara ilham kaynağı olmuştur.

Tarihe gömülmek istenen Türk milletinin azim, cesaret ve kararlılıkla vermiş olduğu mücadelede, her türlü zorluğa göğüs gererek canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmesi, Kıbrıs Türkü’ne de cesaret kaynağı olmuş; milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü verilen bu bağımsızlık savaşını her daim rehber edinmiştir.

Millî mücadelenin en çetin yıllarında, tahsilini yarıda bırakarak vatan savunmasına katılan Kıbrıs Türk genci, yeri geldiğinde bağımsızlık ve özgürlük uğruna şehit olmaktan çekinmemiş, onurlu bir gelecek ve egemenliği için her türlü fedakârlığı göstermekten bir an bile olsun imtina etmemiştir.

Kıbrıs Türkü, tarihin kendisine yüklediği bu sorumluluğun bilinciyle özgürlüğüne, bağımsızlık ve egemenliğine sahip çıkmakta; KKTC’nin her geçen gün gelişmesi için büyük bir özveri ortaya koymaktadır.

Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gücüdür. Anavatan’ımızla her alanda, çalışmalarımızı güç ve gönül birliği içinde daha da artırarak devam ettireceğiz. Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri koruyarak Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturmak için Ata’mızdan ve Anavatan’ımızdan aldığımız güç ve destekle var gücümüzle çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir birlikteliği içerisinde, Kıbrıs konusuyla ilgili egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören vizyonumuz da tüm bu ilkelerin bir tezahürüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle böylesi tarihi ve anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anar; geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”