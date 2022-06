Tatar sanayicilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, sanayideki gelişmeler, ihtiyaçlar, yerel ve küresel alanda yaşanan sıkıntılar ve fırsatlar değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iç ekonomik dinamiklerinin devreye konarak ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve kapsayıcı büyümeye geçişin kolaylaştırılması için ekonomik çevrelerle başlattığı görüşmeler kapsamında dün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkanı ve yönetimi ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sanayideki gelişmeler, ihtiyaçlar, yerel ve küresel alanda yaşanan sıkıntılar ve fırsatlar değerlendirilirken, sanayi ürünlerinin geliştirilmesi, yerli üretimin artması ve ekonomiye katkı sağlaması için yapılabilecekler görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin her zaman desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak ortak bir noktada buluşarak birlik içinde daha güçlü bir ülke ekonomisi için elden gelenin yapılmasının öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin her zaman çok değerli olduğunu ancak özellikle pandemi sonrası üretimin değerinin bir o kadar daha ortaya çıktığını belirtti.

Görüşmede, KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli olabilmesi için mal ve hizmet üretimlerinin arttırılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklıklar, döviz kurlarındaki yükseliş ve negatif enflasyonist beklentilerin ülke sanayisine olası olumsuz etkilerinin önüne geçmek için KTSO yönetimiyle fikir teatisine bulunmak önemli olduğunun altını çizerek ekonomik örgütlerle hayat pahalılığı, fiyat istikrarsızlığı, bütçe açığı ve nakit açığı sorununun giderilmesi için ortaya konan önerilerin tartışılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Global ölçekte yaşanan siyasi gelişmelerin yarattığı ekonomik etkinin özellikle arz güvenliği gibi noktalarda birçok sıkıntı yarattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin üretim gücünü ve kapasitesini yükseltmek için bugüne kadar atılan adımların bundan sonra da devam etmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye her daim hazır olduğunu yineledi.

Ortak akıl ekseninde, KKTC’nin sanayileşme sürecinde ilerleyen dönemlerde atılacak doğru ve stratejik adımlarla, dışa bağımlılığın azalacağını, yeni istihdam alanları yaratılarak işsizliğin minimize edilebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin geliri, gelirin de tüketimi artıracağına vurgu yaptı.

Sanayi Odası heyeti, sektörde yaşananların yanında kısa süre önce gerçekleştirilen Londra ziyaretleri hakkında bilgi vererek odanın Avrupa Birliği ve uluslararası toplumla sektörle ilgili sürekli görüşmeler yaptığını aktardı.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, As Başkan Mustafa Ersözlü, Yönetimi Kurulu Üyeleri Mustafa Betmezoğlu, Hüseyin Ruso, Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul, Yönetici Asistanı Deniz Bozlak, Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan, katılırken Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.