Tatar: KKTC’ye sahip çıkarak iyi yetişen birer birey olun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan etkinlik programı çerçevesinde Başkent Lefkoşa’da açılış korteji düzenlendi.

Etkinlikler Lefkoşa merkez okulları öğrenci ve sorumlu öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk koymanın ardından Cumhurbaşkanlığı’na yürüyen kortej orada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından selamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar çocukların Atatürk’ün onlara armağan ettiği bu günün kıymetini bilmesini istedi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu önemli günün, egemenlik kendi kendini yönetebilme bağımsızlık hürriyet barış huzur ve sağlıklı bir yaşamın yegane teminatı ve güveni olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, genç nesilin Anavatan Türkiye’de oldujğu gibi KKTC’de de güven içinde yaşayabilmesi için KKTC’ye sahip çıkarak, gelenek görenekleri en iyi şekilde öğrenerek iyi yetişen birer birey olmaları gerektiğini söyledi.BRT