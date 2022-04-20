Tatar hükümetin istifasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uzun bir toplantı yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı hükümetin istifa kararını onayladı ve ben bu kararın sorumluluğunu alıyorum dedi. Genel çerçevede konuştuk ve en kısa sürede hükümeti kurmak için görevlendirme süreci başlayacak. Cumhurbaşkanına sıkıntılarımızı anlattık. Ülkenin içinde bulunduğu durumda bir günün bile çok önemli olduğunu söyledik ve süratli bir şekilde hükümetin kurulması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanı da o şekilde hareket edecek” açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 17:06