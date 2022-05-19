Tatar: Hedefimiz gençliğimize sahip çıkmaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği tarafından bu yıl Girne’de düzenlenen 8. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada; bilim, kültür ve sporun KKTC’de yakından takip edilen konular olduğunu dile getirerek tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin başarılı bir şekilde mücadelemizi sürdürdüğünü söyledi.

Çeşitli federasyonların uğraşları ile özellikle Anavatan Türkiye’de yapılan etkinliklere Kıbrıs Türk gençliğinin katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün düzenlenen kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kongrenin ülke tanıtımına da katkıları olacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yer alan toplantı salonları ve kongre merkezlerinin büyük kazanım olduğunu kaydetti.



Doğu Akdeniz’de önemli bir coğrafyada yer alan adamızda böyle yatırımların, Kıbrıs Türklerinin dünya ile entegre olma ve dünya turizminin bir parçası olma mücadelesinde büyük rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerli çalışmaların akademik yönden incelenmesi açısından üniversitelerimizle iş birliği içinde yapılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kültürümüzü koruyarak gençleri motive eden çalışmaları sürdürmenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin bize verdiği destekle gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmelerini ve tüm haksızlıklara rağmen gençlerimizin inançla bilim, kültür ve spor alanlarına katılımlarını sağlayacak imkanlar yaratmak ve sporun her alanında altyapıyı güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Her şey gençlerimiz için. Hedefimiz gençliğimize sahip çıkmaktır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda mücadelemizi verdik” diye konuştu.

Spor ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Eğitim Bilimleri ile Dil ve Edebiyat Bilimlerini kapsayan kongre, uluslararası alanda bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilimde yapılan çalışmalara uluslararası düzeyde katkı sunmayı amaçlamakta olup akademisyenlerin katılımları ve destekleriyle çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle 20 Mayıs tarihine dek devam edecek. Multi-disipliner olup birçok alandan akademisyenin sunumlarının yer alacağı kongrede, 10 ülkeden 80 katılımcı, 110 bildiri sunulacaktır.