Tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yerde sürükledi!

Gazimağusa’da 29.05.22 tarihinde tartıştığı eşini ciddi şekilde darp eden A.J şikâyet üzerine tutuklandı ve bugün 30.05.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede ileride yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Çangaroğlu, 29.05.22 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Gazimağusa ’da, kalmakta oldukları ikametgahları içerisinde aralarında çıkan tartışma esnasında iki eli ile birlikte eşinin boğazını sıktıktan sonra saçlarından tutup yerde sürüklemek süratiyle eşini ciddi şekilde darp eden zanlının şikayet üzerine 30.05.22 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili olarak bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına cevaben “eşimin boynunu sıktım ancak yerde sürüklemedim” şeklinde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla yabancı uyruklu olup KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA