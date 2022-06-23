Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Ankara temasları sonrasında KKTC’ye dönen ve doğrudan yangın bölgesine giden Bakan Öztürkler, bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaların ve tedbirlerin olduğunu söyledi. Öztürkler, Salı günü çıkan yangın rüzgârın etkisiyle çok ciddi boyutlara ulaştı.

Ülkemize dönünce yangın alanına gittim. Dün yapılan kriz toplantısında iki köyün tedbir amaçlı boşaltılması gerektiği söylendi ve gereken girişimleri başlattık. Dün boşaltılan köylerde şuan bir tehlike bulunmuyor ve insanlarımız evlerine dönmeye başladılar. Şuana kadar herhangi bir vatandaşımızın evinde maddi bir zarar söz konusu değildir” dedi.