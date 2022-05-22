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Taçoy,:Fatma Taşçı’nın vefatı bizleri derin üzdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Taçoy,:Fatma Taşçı’nın vefatı bizleri derin üzdü
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Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir yandan İş güvenliğinin önemini vurgulayarak iş kazalarının ve ihmallerinin yaşanmadığı bir yapı mekanizma oluşturmak adına tüm gayretlerimiz sürerken böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür.

Mallesef ölümle sonuçlanan elim iş kazası ile ilgili gerekli adımların atılacağını belirtir, Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

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