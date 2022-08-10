Taçoy'dan asgari ücret açıklaması...

Taçoy dövizdeki hareketlilik ve hayat pahalılığiı sürdüğü sürece asgari ücretin hep tartışılacağını söyledi.

Taçoy KKTC’de 130 bin çalışan olduğunu bunun sadece 22 bininin KKTC çalışanı olarak asgari ücret aldığını da belirtti.

Yüzde 40’a yakın aktif sigortasını yatırmayan kesim bulunduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Taçoy, bu çerçevedekayıt altına alma adına çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Açlık sınırı ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Taçoy, açlık sınırı denirken bunun bir kişi mi yoksa 4 kişi için mi olduğunun belirtilmediğini söyledi.

Bakan Taçoy, gerçek anlamada asgari ücret alan işçi sayısının belirtilenden az olduğunu prim yatırımlarının asgari üzerinden yatırılsa dahi uzmanlık gerektiren işlerde çalışan kişilerin net 15 bin TL aldığını kaydetti.

İhtiyat Sandığının maddi gücü en yüksek olan kurum olmasına rağmen Temmuz maaşları için uygulamaya giren artışın ardından 70 milyon overdraft oluştuğunu ifade eden, bakan Taçoy, Sosyal Sigortalarda Eylül ayında aylık bilançoyu artı olarak kapatmayı hedeflediklerini anlattı.