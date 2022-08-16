Taçoy, Ankara temaslarına devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği Eylem Planı çerçevesindeki Ankara ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretler çervesinde dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve beraberindeki KKTC heyeti , TC heyeti ile, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

KKTC Heyeti daha sonra, Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde , Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘‘Sosyal Yardımlar’’ konulu sunuma katıldı. Sunumun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşliğinde kurumu gezerek bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri heyeti, ziyaret programı kapsamında, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı da ziyaret ederek kurumda incelemelerde bulundu.