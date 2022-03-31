Tabipler Birliği açıkladı: Pandemi bitmedi, devam ediyor!

Tabipleri Birliği, bu verilerin toplumun ancak yüzde 23’ünün enfekte olduğunu gösterdiğini, bunun da aslında ülkede toplumsal bağışıklık açısından pandeminin sona ermediğinin açık işareti olduğunu vurguladı. Ayrıca son dönemde vaka sayılarındaki artışa paralel olarak kayıpların da arttığına işaret eden Birlik, “Bu nedenle tedbirleri bırakmamalı, halkımızı, insanımızı korumaya devam etmeliyiz” dedi.

Tabipler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sistemi sorunsuz çalışan, ülkesindeki insanları aşılamış ve tekrar dozlarını da bitirmiş ülkelerin aldığı açılım kararlarını örnek göstererek açılımlar yapmaktan kaçınılması, bir yandan aşılamaya devam ederken diğer yandan da birden her şeyi açmak yerine adım adım açılımlar yapılması gerektiği belirtildi.

Son dönemde ülkede hâkim olan Omicron ve Omicron BA.2 varyantlarının, oldukça bulaşıcı olduğunu ve bunun neticesinde ülkede günlük vaka sayılarının arttığını anımsatan Birlik, “Dünkü verilerle aktif vaka sayısı 6758 olarak açıklanmıştır. Her gün Covid-19’a bağlı artan ölümlerin haberleri üzülerek izlenmektedir. Böyle bir dönemde rutin taramaların kaldırılması, ücretsiz PCR yaptırma şartlarının zorlaştırılması vaka sayısında ve maalesef kayıplarda artışa sebep olabileceğine dair endişeler taşımaktayız” dedi.



Bulaşı azaltmak için pandeminin başından beri söylenen doğru maske takma, fiziksel mesafeyi koruma, iyi el hijyeni, kalabalıklardan uzak durma, bulunulan ortamları havalandırma ve aşıları ve tekrar dozlarını zamanı gelince yaptırarak pandemiden kendimizi ve sevdiklerimizi korunabileceğini anımsatan Birlik, yöneticilerdeki rahatlığın halka yansımaması ve aşı hakkı olan herkes salgından korunmak için aşılarını ve hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti.

Birlik, “2 doz Sinovac aşısından 3 ay sonra, 1 doz Johnson aşısından 3 ay sonra, 2 doz Biontech-Pfizer aşılarından 5 ay sonra tekrar (booster) dozlarının yapılması hâkim varyant Omicron’a karşı ancak koruyucu olmaktadır” dedi.

Son dönemde açılan okullarda vaka sayılarındaki artışların açıkça ortada olduğu, kapanan sınıflar ve eğitime verilen araların görüldüğünü belirten Birlik, “Covid-19 ile enfekte olan çocuklarda ciddi bir komplikasyon olarak görülen MIS-C verileri dünyada 4000 vakada 1 iken ülkemizde toplam 9 MIS-C vakası görülmüştür. Bu ise ülkemizde 2500 vakada 1 MIS-C görüldüğünü ortaya koymaktadır” dedi.