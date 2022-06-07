Survivor'da böyle kavga görülmedi! Atakan ve Adem kavgası olaylı bitti, "Gelir vururum"

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'a bu yıl ortak engeller getirildi ve bu engeller, yarışmacıları epey zorlamaya başladı. Ortak engellerde geçiş alanının küçük olması nedeniyle yalnızca önde gelen yarışmacının geçmesi, parkurda rakibine fark atmasına neden oluyor. Ancak 6 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde ortak engel Adem, Atakan ve Hikmet üçlüsünü birbirine düşürdü.

SURVİVOR'DA BÜYÜK KAVGA!

Adem Kılıççı ile Hikmet Tuğsuz her zamanki gibi parkurda yerini aldı. Hikmet ortak engele Adem'den önce girip engelde bir müddet bekleyince Adem, Hikmet'e arkadan bacağıyla tekme attı ve geçmesini söyledi.

Sıra Adem ile Atakan yarışına gelince Adem, aynı tavrı Atakan'dan gördü. Adem ortak engele Atakan'dan önce girince Atakan, Adem'e arkadan üç defa temas etti. Bunun üzerine oyun bitiminde iki takım birbirine girdi.

Adem kendisine yapılan muamele karşısında Atakan'a uyarıda bulunurken Atakan da Adem'in, aynı muameleyi Hikmet'e gösterdiğini söyledi. İkilinin konuşması sırasında nabızlar yükselince olayın içerisine diğer yarışmacılar da dahil oldu.

"GELİR VURURUM"

Atakan'ın kendisine gösterdiği tavra karşılık Adem, "Ben sana vurursam görürsün", "Gelir vururum" deyince ikili arasında ipler gerildi.

İkiliyi diğer takım arkadaşları tutmaya çalışırken Atakan, "Gelip vursana" diye bağırınca Adem, "Ben bir adama vuracak olsam vururum demem, vururum." dedi.

İkiliyi prodüksiyon ve takım arkadaşları zorlukla sakinleştirdi.