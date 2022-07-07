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Sunat Atun'dan açıklama...

Maliye Bakanı Sunat Atun bir açıklama yaparak "Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

Sunat Atun'dan açıklama...
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Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ancak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine halkın ve devletin bir mağduriyet yaşadığını belirtti.

 Atun, “Bu şirketlerle ilgili yasal yollara başvurulması ile her türlü soruşturmanın açılması talimatını vermiştik. Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

“İnsanlığa, milletimize, halkımıza karşı tabii ki ödevlerimiz, sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir düre için yurt dışında bulunuyorum.” diyen Atun,  bu esnada   elektrik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve Kıb-Tek yetkilileri ile yakın iletişim halinde bulunmakta olduğunu ifade etti.

Atun yazılı açıklamasında, her şeyin devletin en yetkili kişileri ve hükümetin bilgisi, ilgisi ışığında gelişmekte olduğunu vurguladı.

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