Suikaste yönelik bomba iddia'



Falyalı suikastında karanlıkta kalan ancak İstanbul’daki mahkeme tutanaklarında adı geçen ve Falyalı’ya yakın olduğu belirtilen “içerideki isimin” örgüt üyesi olduğu yönündeki iddialar somutlaşıyor.

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat’ta haince pusuya düşürülerek öldürülmesine ilişkin Türkiye’de yürütülen soruşturmada Falyalı’nın yakınındaki bir ismin adı geçti.

Mahkeme tutanaklarında adı geçen Cemil Önal’ın suikastı düzenleyen Suç Örgütüne (Söylemezler Çetesi) içeriden bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Cemil Önal’ın, İstanbul’daki soruşturma evrakında örgüt üyesi olduğuna dair adı geçiyor.

İddia edilen evrakta , Mehmet Faysal Söylemez ile Cemil Önal’ın telefonlarının İstanbul Şişli’deki Söylemez Hukuk Bürosu yakınlarından aynı anda baz sinyali verdiği ileri sürüldü.

İstanbul’da sürdürülen davada hakimlik karar tutanağına göre, Söylemezler Çetesi ile 6 zanlının, Cemil Önal’ın çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgilerinin olduğu, bu sinyallerin ise Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafede bulunduğu aktarıldı…

Hakimlik kararında, Faysal Söylemez’in telefonunda imaj incelemesinin yapıldığı ve sevilen iş insanı Halil Falyalı ile çalıştığı öğrenilen Cemil Önal’ın uçuş bilgilerinin Söylemez’in telefonunda bulunduğu yazıyor.