Sucuoğlu: UBP bir bütündür, anlaşmazlıklar olabilir, ancak disiplin şarttır

İstifa üzerine durum değerlendirmesi yapmak üzere UBP MYK’sı 22.30 sıralarında toplandı. Toplantı 00.00 sıralarında sona erdi.

Çıkışta açıklama yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisinin ‘yola çıkmayın’ demesine karşın, bina önünde büyük bir kalabalığın toplandığını söyleyerek, milletvekilleri, ilçe başkanları, MYK üyeleri ve Parti Meclisi’nin büyük bir kısmının toplantı yerine gelerek, kendisine destek verdiğini belirtti.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kararını vereceğini ve kendilerinin bu karara saygı duyacaklarını dile getirerek, MYK toplantısında yaşanılan süreci değerlendirdiklerini kaydetti.

Sucuoğlu, “Net söylemek isterim ki, UBP bir bütündür. Ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Bu öteleştirme veya yok sayma değil, ama disiplin şarttır. Disiplin ve otorite olmazsa partinin zarar göreceği gerçektir. Dolayısıyla hata yapan, ciddi boyutta zarar verecek hatalar yapan arkadaşlar uyarılır, gerekirse atılmalar yapılır. Bunu daha önce de yaptık, ama kimseyi öteleştirme, uzaklaştırma, farklılaştırma gayemiz yoktur. Bir yaprağın dahi düşmesi bizi üzer” dedi.



Önce Cumhurbaşkanı’nın kararını açıklaması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, ondan sonra tüzüğün öngördüğü şekilde gereğinin yapılacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, MYK ile yarından sonra tekrar görüşeceklerini ve gerek görülmesi halinde adım atacaklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı’nın kararına bağlı olarak adım atacaklarını anlattı.

Gün içinde yaşanan gelişmeleri anımsatan Başbakan, sabah 11.00 sıralarında koalisyon ortakları ile kararı Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak ilettiklerini, saat 16.30’a kadar yanıt alamayınca da yine koalisyon ortakları ile ikinci kararı yine yazılı olarak belirttiklerini söyledi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine ‘değerlendirme yapacağım’ dediğini ve kendilerinin bu değerlendirmenin sonucuna saygılı olduklarını da kaydetti.

Sucuoğlu, “Ulusal Birlik Partisi, en zor dönemde 24 milletvekili ile erken seçimi açık ara önde bitiren bir partidir ve son 40 yılın en zor ekonomik koşullarında korkmadan, tüm sıkıntılara rağmen elini taşın altına koyan partidir” dedi.

Uykusuz bir şekilde sabaha kadar ‘ne yapacağım’ düşüncesi ve gailesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini de anlatan Başbakan, dar ve sıkıntılı imkanlar çerçevesinde uğraşan, emek veren ve mücadele eden bir parti olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, UBP’nin hiçbir zaman görevden kaçmadığı ve dik durduğunu da kaydederek, “Ancak UBP’nin prensipleri vardır, biz UBP’yi orada, burada bulmadık, bizim babalarımızın dedelerimizin emanetidir. Dik duruşunu eğdirtmeyiz” dedi.

Başbakan Sucuoğlu soruları da yanıtladı.

Sucuoğlu, parti başkanlığına devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya karşılık, bu durumun parti başkanlığı ile bir alakası olmadığını, kendisinin başkanlığa yüzde 60 oyla geldiğini anımsattı.



Bu göreve gelirken amaçlarının bu hükümetten kaçmamak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “Biz bu imkansızlıklara, zorluklara rağmen mücadeleyi tercih ettik” dedi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aralarında bir sorun olmadığını, akşam saatlerinde birlikte iftar yaptıklarını söyledi.

Her kararın bir bedeli olduğunu ve bu bedeli de belli adreslerin ödediğini dile getiren Başbakan, her iki kararın da geri alınmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

Sucuoğlu, YDP ve DP Başkanlarına da teşekkür ederek, tam bir uyum içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Başbakan ayrıca, yaşanan gelişmelerin Ankara ile bağlantısı olmadığını da sözlerine ekledi.