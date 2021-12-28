Sucuoğlu :  son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceğiz

Başbakanlıkta yer alan toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, müsteşarlar ve diğer yetkililer katıldı.

oplantıda, Ekonomik Örgütler Platformunu temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yer aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik Örgütler Platformu ile bakanların da katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantıda, son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceklerini söyledi.