banner38

Sucuoğlu :  son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceğiz

banner32

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya geldi. 

Sucuoğlu :  son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceğiz
banner41
banner37
banner23

Başbakanlıkta yer alan toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, müsteşarlar ve diğer yetkililer katıldı. 

oplantıda, Ekonomik Örgütler Platformunu temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yer aldı. 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik Örgütler Platformu ile bakanların da katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantıda,   son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceklerini söyledi. 

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
YDP Milletvekili Erhan Arıklı : 2021 yılı ise...
YDP Milletvekili Erhan Arıklı : 2021 yılı ise...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3