Sucuoğlu: Mart ayı faturaları 5 Mayıs’a kadar ödenebilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu elektrik faturaları konusunda BRT’ye açıklamada bulundu…

BRT’de yayımlanan Manşet+ programına telefonla bağlanan Başbakan Sucuoğlu, geçtiğimiz ay elektrik faturalarında düzenleme yapıldığını, yaşanan soğuk havanın da etkisi ile Mart ayı faturalarının yükseldiğini kaydetti.

Sucuoğlu, bu nedenle Bakanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını söyledi.

Faturalara faiz uygulanmayacağını da belirten Başbakan Sucuoğlu, “Casinol’u oteller ve özellikle Güzelyurt’ta bahçelerde kullanılan motorlarla ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Bunu daha da genişletip, bu çıkan faturaların yeniden değerlendirilmesi, yeniden düzenlenmesi yönüne gidilebilir. Bunu enerjiden sorumlu Maliye Bakanı’mızla bu bir iki gün içinde toplantı yaparak düzenleme yapacağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, pandemi ve ardından başlayan Ukrayna – Rusya savaşı ile birlikte tüm dünyada akaryakıt, temel gıda maddeleri ve hammaddeye erişimde ciddi sıkıntı yaşandığını, bunun da maliyetlere yansıdığını hatırlattı.

Başbakan Sucuoğlu, vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.