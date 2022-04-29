Ulusal Birlik Partisi içerisinde başlayan genel başkana yönelik güvensizlik ve gerilim Yeniden Doğuş Partisi’ne suçladı.

YDP, bu akşam önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak. Gündemde, hükümetten çekilme var.

Gerekçe ise, UBP’de devam eden parti içi sorunlar ve Faiz Sucuoğlu’nun 100 günlük icraatı içeren muhtırayı kabul etmemesi.

Sucuoğlu’nun, muhtırayı Meclis Grubuna sunduğu ancak, tüm UBP’li vekillerin, “Bu küçük bir partinin dayatmasıdır, bu icraatlara karşı değiliz ama bu yolla imza atılmaz” görüşü verdiği öğrenildi.

YDP Genel Merkezi ise, “bu deklerasyon, muhtıra değil. Bu kavgalardan bıktık. Kaç kez daha UBP içi krizlerle hükümetler icraat yapmadan bitecek” diyerek, karar aşamasına geldi.

Sucuoğlu, muhtıraya imza atmayacağını bildirirken, YDP de bu şartlarda hükümette olmamayı tartışıyor.



Demokrat Parti’de ise, Başkan Fikri Ataoğlu hükümete devam etmek isterken, Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar ise deklarasyonun imzalanmasında ısrarlı.

YDP, hükümetten çekilme kararı alırsa, yarın yapılacak güvenoylaması ertelenmiş olacak.

Yeni bir siyasi kriz kapıda, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu hükümet ortaklarını ikna etmeye çalışıyor

Kaynak: Haber Kıbrıs

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 22:20