Sucuoğlu: Güçlü bir ekonomik yapı kurmayı hedefliyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okundu.

Sucuğlu hükümetolarak kendi ayakları üzerinde duran ekonomik model çerçevesinde 5 yıllık sürede “Ekonomik Reform” un tüm paydaşlarla hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Sucuoğlu’nun okuduğu ’Hükümet programında mevcut iş alanlarının gelişimi ve yeni iş alanlarına yatırım, katma değer yaratan ürünlerin ve verimlilik esasına dayalı üretim, daha fazla istihdam ve nitellikli iş gücünün geliştirilmesi, bölgesel-sektörel gelişim için planlamaların yapılması hedefine yer verildi.

Özellikle, ekonominin uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutulacağı belirtilen hükümet programında, hükümetin temel misyonunun yenilikçi ve kalkınma odaklı siyaset olacağı vurgulandı.

Programda “hükümetin amacının sürdürülebilir kurumsal devlet anlayışı temelinde güçlü ekonomik yapının sağlanmasıdır. Bunun için yatırım, üretim, istihdam ve bölgesel gelişim önceliğimiz olacaktır. Katma değer yaratan projeler, ülkemizdeki bölgesel gelişmeyi dikkate alarak 5 yıllık ekonomik kalkınma programı kapsamında hazırlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yatırım teşvik mevzuatlarının gözden geçirilerek KKTC ekonomisine katma değer yaratabilecek doğru teşviklerin verilmesinin sağlanacağı belirtilen hükümet programında, ekonomik gelişim ve kalkınma için stratejik öneme sahip 5 yıllık kalkınma planının ivedilikle hazırlanacağı kaydedildi.

Kırsal bölgelerin ekonomik aktivitelerinin canlandırılması için gerekli çalışmalar yapılması hedefine yer verilen hükümet programında, sanayi sektörünün ihracat odaklı yapılandırılması için adımlar atılacağı belirtildi.

Türk Eximbank ile başlatılan çalışmaların sonuçlandırılarak sanayinin yatırım, teknoloji yenileme ve ihracat süreçlerinin güçlendirileceği belirtilen hükümet programında, Kalkınma Bankası aracılığı ile de Küçük Orta Boy İşletmelerinin kapsamlı kredi alanlarının genişletilerek söz konusu işletmelerin kısa sürede finansmana erişimlerinin sağlanması yer alıyor.

Başbakan Sucuoğlu’nun Meclis’ten okuduğu programda ayrıca, KOBİ destek ve teşvik programları ile esnaf ve zanaatkarların destekleneceği vurgulanıyor.

Kooperatifçiliğin yeniden yaygınlaştırılması hedefinin de altının çizildiği programda, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama ile ihracat hedefli projelerin hayata geçirilmesi planı belirtildi.

Teknoloji yatırımı ve yeniliğine ilişkin yatırım alanlarını güçlü programlarla teşvik etmeyi planlayan hükümet, yazılım ile yüksek teknoloji mal ve hizmet üretimine yönelik ‘Yeni Teknoloji Bölgeleri’ni oluşturmayı hedefliyor.

Yeni finansman programları ile ek istihdam yaratacak Destek Paketi uygulamaya geçirilecektir.

Sucuoğlu prgoramın en önemli hedeflerinden birinini şsizliğin azaltılarak KKTC yurttaşlarının işgücü piyasasına girişinin arttırılması, en azından içinden geçilen ekonomik kriz döneminde istihdamın azalmaması olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu Maliye ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ciddi gelir kayıplarına neden olan kayıt dışı işçilikle mücadele edileceğini yapılacak yasal çalışmalarla sosyal güvenlik fonlarına beyan edilen prime esas kazançların gerçek ücretler üzerinden yapılmasının sağlanmasının sağlanacağını ifadeetti.

Hükümet programında, ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenen sektörlere öncelik verilmek kaydıyla işyerlerine uygulanan sosyal güvenlik prim desteklerinin imkanlar ölçüsünde yaygınlaştırılıp geliştirileceği vurgulandı.