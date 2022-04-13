Sucuoğlu giderayak konuştu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara ziyareti öncesi hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Türkiye’nin de desteğiyle şu an yürürlükte olan ve yürürlüğe koymayı hedefledikleri projeleri de değerlendireceklerini söyledi.

"Ana hedef, Türkiye'nin desteğiyle KKTC ekonomisini daha da güçlendirmek"

Sucuoğlu, ziyaretin ana amacının Türkiye’nin desteği KKTC ekonomisini daha güçlendirmek olduğunu söyledi.