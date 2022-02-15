Sucuoğlu esneklik göstermeyecek

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, partiler ile ikinci tur görüşme yapmayı planladıklarını, tıkanıklık yaşanması durumunda görevi devredeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini, Meclis’te yer alan CTP, DP, HP ve YDP ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini, partilerin de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti.

Değerlendirmelerin ardından ikinci tur görüşmeler planladıklarını ifade eden Sucuoğlu, DP ve YDP’nin kendi değerlendirmesini yapacağını, yarın HP ile görüşmeyi planladıklarını, CTP ile de süreç içinde belli görüşmeler yaptıklarını, görüş alışverişinin sürdüğünü işaret etti.

Salıya kadar zamanlarının olduğunu ifade eden Sucuoğlu, o güne kadar gerekli çalışmaları yapacaklarını ancak istedikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaz ve tıkanıklık olursa görevi zaman kaybetmeden devredeceğini söyledi.

HASİPOĞLU

Bu arada UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu de BRT’ye yaptığı açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilerle bir tur görüşme daha yapacaklarını, ayrıca CTP’nin yazılı önerilerine yazılı yanıtlarını yarın vereceklerini, temaslarının süreceğini kaydetti. kaydetti.