Sucoğlu'na Serdarlı Belediyesi tam kadro destek verdi

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Belediye Meclis Üyeleri kamuoyuna duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada Dr. Faiz Sucuoğlu ‘na tam destek verdiklerini ve güvenlerinin de tam olduğunu dile getiren Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Belediye Meclis Üyeleri Sucuoğlu’ndan Ulusal Birlik Partisi ( UBP) üyelerinin % 60 oy oranını alan seçimlerde 24 Milletvekilini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine taşıyan diyerek bahsetti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

KAMUOYUNA DUYRULUR!!

Bizler aşağıda adı soyadı belirtilen UBP Serdarlı Belediye Başkanı ve Meclis ÜyeleriUlusal Birlik Partisi (UBP) üyelerinin % 60 oy oranını alan seçimlerde 24 Milletvekilini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine taşıyan UBP Genel Başkanımız Sn Dr. Faiz Sucuoğlu ‘na desteğimizin ve güvenimizin tam olduğunu tüm kamuoyuna sevgi ve saygı ile duyururuz..

Halil KASIM ( Serdarlı Belediye Başkanı )

Belediye Meclis Üyeleri;İzzet KÜÇÜKOĞLU

Ali BARKUT

Erhan SEVGİN

Aliye BİLAL

Seval SÜTCÜOĞULLARI

