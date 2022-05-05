Soyguna bakan da suç dedi!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanlığı görevine başladığının 6’ncı günü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyledi.

Bu yasalara karşı suç işlemektir!

Tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf eden Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti.

22 Şubat tarihinde geçirilen nizamname ile birlikte iki ayda bir tarife belirleme şansının sağlandığını söyleyen Amcaoğlu, “Hem alıyorsunuz hem de bir kez daha almakla ilgili yaptığınız sözleşmelerin hilafına aykırı gelecek mevzuatı Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz” dedi.

Amcaoğlu, bir önceki bakan Sunat Atun’un bu öneriyi uzmanların hazırlaması sonucu Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü de ifade etti.



Kaynak: Kıbrıs Postası