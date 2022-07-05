Sosyal yardım maaşı alanlar bayramdan önce ödenecek

Sosyal yardım, engelli ve cemile maaşı alanlara katkıları Bayramdan önce ödenecek

Başbakan Ünal Üstel’in geçen hafta açıkladığı mini ekonomik paket içinde yer alan, sosyal yardım, cemile yardımı ve engelli maaşı alanlara bayram katkıları Kurban Bayramı’ndan önce ödenecek.

Sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL bayramlık katkıları Kurban Bayramı’ndan önce hesaplarına yatırılacak.

Başbakan Üstel, yardımların büyük bir rahatlama getirmese de bayram öncesi insanlarının kısmen de olsa yüzünü güldüreceğini belirtti.

HAYAT PAHALILIĞI YILDA 2 KEZ UYGULANACAK

Başbakan Üstel’in açıkladığı mini ekonomik pakette ayrıca, sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara yılda bir kez Ocak ayında yapılan hayat pahalılığı uygulaması, Temmuz ayından itibaren altı ayda bir yani, yılda iki kez uygulanması da kararlaştırılmıştı. Böylece,Temmuz ayı sonunda 6 aylık Hayat Pahalılığı ödeneğini de alacaklar.

ELEKTRİK TARİFESİ DEĞİŞİRSE, YIL SONUNA KADAR DEVLET KARŞILACAYAK

Yine mini ekonomik pakete göre, elektrik tarifelerinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlara bu artış uygulanmayacak ve 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacak.