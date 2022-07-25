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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın yeni bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Konakçı'nın kadınlar ve giyimleri hakkında sözleri ve erkeklere "Yahu hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" şeklinde seslenişi dikkat çekti.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
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Sosyal medya imam Halil Konakçı'nın sözlerini konuşuyor! Geçtiğimiz aylarda hilafet çağrısıyla dikkatleri üstüne toplayan Konakçı, yeni videosunda kullandığı sözler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Vaaz konuşmasında imam Konakçı, kadınların giyimi üzerinden erkeklere eleştiride bulunuyor ve "Benim aklım almıyor bu işi" bu ifadesini kullanıyor.

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"SOKAKLAR KASAP DÜKKANI GİBİ!"

Konakçı viral olan videoda şu şekilde konuşuyor:

"Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasına göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, abileri, babaları, kocaları?

"HİÇ Mİ KISKANMIYORSUN ULAN?"

"Geçtim helali, haramı. Hadi buna inanmıyorsun, ateistsin, nesin, imanın zayıf; yahu hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım almıyor bu işi."

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