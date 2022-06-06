"Son bir yılda çevre konusunda iki önemli projemiz olan ‘Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi’ ile ‘Hoş Geldin Bebek Ormanı Projesi’ hayata geçirilmiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevremizi korumak ve farkındalık yaratmak adına KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde son bir yılda hayata geçirilen iki büyük projeye dikkat çekti.



Sibel Tatar mesajında, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen iki önemli çevre projesine atıfta bulunarak son bir yılda “Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi” ile “Hoş Geldin Bebek Ormanı Projesi”ni hayata geçirdiklerini belirtti.



Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi’ni; cam kırma makinesi, yüzlerce konteyner, onlarca cüce fil ve Akdeniz Foku pet şişe konteynerleri, eğitimler ve üç geri dönüşüm firması ile sözleşmelerin hazırlanmasının ardından geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 70 başarı ile Tatlısu Belediyesi ve Tatlısu halkına emanet ettiklerini belirten Sibel Tatar, ikinci çevre projesi “Hoş Geldin Bebek Ormanı Projesi” ile 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren adada doğan her bebek için bir fidan dikildiği ve bu kapsamda Şubat 2022 tarihinde yaklaşık 3 bin fidan dikildiğini, hedefin ise 20 bin fidan olduğunu aktardı.



Sibel Tatar, çevrenin korunması ve farkındalık yaratmak adına atılacak daha çok adım ve yapılacak çok iş olduğunu, bu konuda gereken hassasiyeti göstererek çevre konularında elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu da belirtti.





“Proje %75 başarıya ulaşmıştır"



Öte yandan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde başlatılan ve Tatlısu Belediyesi iş birliğinde sürdürülen Tatlısu Sıfır Atık Pilot Projesi’nde gelinen aşama ile ilgili Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan bilgilendirme toplantısında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen proje için teşekkür ederek bölge halkının projeye büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade etti ve projenin Ekim 2021 tarihinden bugüne yüzde 70’ten yüzde 75 başarıya ulaştığını açıkladı.





"Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi” nedir?



Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi tarafından hazırlanan “Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi” ile atıkların ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesinin faydalarının, tüm halkımıza anlatılabilmesi amaçlamakta olup teknolojik yöntemler sayesinde, yıllardır çöp olarak kabullendiğimiz atıklar tekrardan ham maddeye dönüşerek çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye katkı sağlaması hedeflenmektedir.



Atıkların geri dönüşümü ile hava kirliliği %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalmakla birlikte,

ayrı ayrı toplanan atıklar hem geri dönüşümün daha başarılı olmasını, hem dönüştürülen hammaddenin kaliteli olmasını, hem enerji tasarrufu hem de belediyenin katı atık miktarının azalmasını beraberinde getirmektedir.



Ekim ayından itibaren hayata geçirilen proje kapsamında bölgede plastik, metal, kağıt, cam, atık yağ, atık pil ve tıbbi atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır.



Ülkemizde ilk kez hayata geçirilen “Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi” ile yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak sonra ham maddeye dönüştürülerek çevre kirliliğinin önüne geçerek bölgenin şehirciliğine, turizmine ve ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 08:23