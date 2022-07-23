Son 4 ay içerisinde 34 ani ölüm kayıtlara geçti

İncirli son 4 ay içerisinde 34 kişinin aniden vefat ettiğini kaydetti.

İncirli'nin açıklaması şu şekilde:

BU VATANDAŞLARIMIZ SON 4 AY İÇİNDE ANİDEN KAYBEDİLDİ!

İbrahim can E 32

Yaşar kurt E 57

Aysun erkan K 38

Hasan ali uysal E 56

Philip charles trusty E 74

Kemal efendioğlu E 60

Ata tecimer E 59

Arif pazar E 38

Hasan seri E 41

İrfan özdamar E 64

Selma ikizoğlu

Fatih aktaş E 41

Peril şadi

Zekeriye türün E 61

Denis bogdanov E 26

Şefik yıldırım

Hüseyin içöz E 35

Yunus çobanoğlu E 33

Hayriye savoğlu K 80

Sıla karaca K 17

Lisa nyasha tawonezvi K 29

Zeki beşiktepeli

Erdal andız

Ali riza avukat

Ertan galip

Coşkun demircan E 53

Hüseyin çobanoğlu

Gündoğan esenem

İbrahim cünnük E 53

Emine çınarlı

Elic yula E 28

Efgani dönmez E 39

Şerife karabıyık

Bayram karaman E 72

Bu vatandaşlarımız son 4 ay içinde aniden kaybedildi

Ben bir hekim ve bir anne olarak çok endişeleniyorum...bu insanlar aniden ve çok büyük kısmı evinde kaybedildi...bu bir araştırma hak etmez mi...bu insanların yedikleri içtikleri suları varsa hastalıkları araştırılması gerekmez mi....ne sebep oldu ki çok büyük kısmı kalp krizi...inanın komşum yüksek sesle çağırdı bugün sandım ki birine birşey oldu....psikolojimiz bozuldu...ilgili sağlık örgütleri ve Sağlık bakanlığımız lütfen bu konuda bir araştırma komitesi kurun...bu normal kabul edilecek bir durum değildir....biz de hafta başı gerekli araştırmaların başlatılması için bakanlığımıza yazı yazacağız . ...