Kıbrıs Türk Ticaret Odası ( KTTO) Başkanı Turgay Deniz, "Alternatif Gündem" Programında Didem Gürses’in konuğu oldu.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sürecin tüm halkımızı etkilediğini belirten Deniz, şu anda baktığımızda halkımızın en büyük sorununun geçim derdi olduğunu, alım güçlerinin eridiğini kaydetti.

İşletmeler ve esnafın sorunlarına baktığımızda ise maliyetlerin artışlarına dikkat çeken Deniz, özelikle enerji, petrol ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, döviz üzerinden kiralar konusuna bakıldığında ekonomik bir çıkmaz içerisinde olduğumuzun anlaşılacağını söyledi.

" ENERJİ POLİTİKAMIZI SİYASETTEN ARINDIRMAMIZ GEREKTİĞİ ORTADA"

Mobil elektrik santrallerinin ülkemize gelişini de değerlendiren Deniz, geçici bir önlem olarak bu durumu olumlu karşılıyoruz.

Bugün muzdarip olduğumuz en önemli konu elektrik kesintileri. Bizim santrallerimizin ömürleri doluyor. Yazın yoğun kullanımda olmaları nedeniyle bunların bakım ve dinlenmesi önemli. Bu nedenle arızalar yaşanıyor. Mobil santraller bizleri rahatlatacak.

Enerji bizim önümüzde çok büyük bir sorun olarak durmakta bu süreçteki programımızı belirlememiz gerekir. Bu anlamda enerji üst kurulunun devreye girecek olması haberleri olumlu. Enerji politikamızı siyasetten arındırmamız gerektiği ortada sağlıklı kararlar alınması lazım.

Kıb-Tek’in gerçek giderleri, kayıpları nedir yıllardır öğrenemedik. Siyasilerin yanlış kararlarını halkımız ödememeli. Bizler Ticaret Odası olarak ekonomik önlem paketinde eksiklikler neyse buna yönelik açıklamalarda bulunacağız.