Sivil Savunma “Kısmi Tatbikatlar”ı icra edildi

Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında bulunan mükelleflerin bilgi ve deneyimlerini artırmak, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin olay bölgesine intikaline kadar olan süre zarfında panik, kargaşa ve yaşanan afetin neden olacağı kayıpların en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında “Kısmi Tatbikatlar” icra edilmiştir.

Tatbikatlar; 11 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa’da, 12 Nisan 2022 tarihinde Girne’de, 13 Nisan 2022 tarihinde Güzelyurt’ta,14 Nisan 2022 tarihinde Gazimağusa ve 15 Nisan 2022 tarihinde İskele ilçesinde icra edilmiştir.

Kısmi Tatbikatlar, Halk Örgütü personelinin, yıl içerisinde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından bulundukları kadroların görev ve sorumlulukları ile ilgili verilen eğitimler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinde oluşturulan Karargahlar ile Bölge ve Semt Amirlik Karargahlarının faal olarak görev yaptığı Kısmi Tatbikatlarda belirlenen senaryo dahilinde Halk Örgütü personelinden oluşan ekipler tarafından, meydana gelen acil durum neticesinde verilen ihbarlar değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunulmuş ve Tatbikatlar başarı ile gerçekleştirilmiştir