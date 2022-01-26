Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden şikayet var

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden aylardır şikayet sesleri yükselirken Haber Kıbrıs söz konusu sitenin içerisinden bir isimle konuştu.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak 2022 yılında ülkemizde bir yaşlı bakım evinde neler yaşandığını gözler önüne serdi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir kaynak Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yaşlıların neler çektiğini “Yaşlı hatalar ekmeğe muhtaç durumda, her gün hakaret işitiyorlar” sözleri ile özetledi. Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde 29 yaşlının olduğunu anlatan kaynak, binanın üstünün açılması nedeniyle yaşlıların hem ıslandığını hem de bu soğuk günlerce ciddi sorunlar yaşadığını aktardı.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak hem hastaların çok kötü muamele gördüğünü hem de can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Söz konusu kaynak durumu yetkililere de aktardıklarını ancak herkesin kulak tıkadığından yakındı.

“Geceleri yalnız kalıyorlar…”

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde birçok yaşlının bakıma muhtaç durumda bazı yaşlıların şizofreni hastası olduğunu anlatan kaynağımız akşam saatlerinde görevli personellerin evlerine gittiğini tüm yaşlıların gece boyu yalnız kaldığını söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak şöyle devam etti; “Birçok yaşlı sabaha kadar soğuktan ve acıdan inliyor, görevliler sabah saat 07.30’da içeriye gidiyor. Bu yaşlılar arasında bakıma muhtaç olanlar var. Gece bir birleri ile tartıştıklarında kimse onları ayırmıyor. Sabaha kadar üşüdüğünü söyleyen yaşlılar var.”

“Yaşlılar yarı aç yarı tok yaşıyor…”

Söz konusu sitede kalan yaşlı hastaların doğru düzgün beslenememesinden de yakınan kaynağımız “Gelen yardım paketleri ile yaşılar doyurulmaya çalışılıyor. Görevliler içeride ne varsa onu pişirmeye çalışıyor. Sitede kalan insanlar yaşlı insanlar bu yaşılar arasında şekeri olan, tansiyonu olan var bunlara önem verilmiyor. Birçok yaşlı ilaç bulamıyor…” dedi.

“Dam akıtıyor, elektrik daha yeni geldi…”

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin damının açıldığını bu nedenle içeriye sürekli yağmur suyu girdiğini söyledi. Sitede bulunan yaşlıların sürekli ıslak vaziyette olduklarına dikkat çeken kaynak “haftalardır elektrikler yoktu 1-2 gün önce tamir edildi ancak her gün içerisi su doluyor elektrikler yine arıza yapacak” dedi. Kaynağımız elektrik olmaması nedeniyle yaşlıların ısınmakta ciddi sorunlar yaşadığını ekledi.

“Yaşlı insanlara hakaret ediliyor…”

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde hastalara hakaret dahi edildiğini anlatan kaynağımız şöyle konuştu: Bir görevli hemşire var sabah geliyor öğlen olmadan gidiyor. Yaşlıların egzersiz yapması için İranlı bir kadın tutuldu o da yaşlılara sürekli hakaret ediyor. Biz bu yaşananları defalarca yetkililere duyurmaya çalıştık ancak kimse bunları umursamıyor.