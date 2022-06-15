Sınırüstü'ndeki bakımevinde yaşananlarla ilgili ne yapılıyor?

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Alzheimer Derneği, Sınırüstü'ndeki bakımevinde yaşananlarla ilgili ne yapıldığını sorarak, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Sınırüstü Bakımevi İzleme Komitesi’ni oluşturan 5 örgüt, Dünya Yaşlı İhmal ve İstismar günü nedeniyle yaptığı ortak açıklamada, Sınırüstü'ndeki bakımevinde 6 ay önce yaşanan ihmal ve istismarı unutmadıklarını vurguladı.

Ortak açıklamada, şu soruların cevaplarının verilmesi istendi.

“Sınırüstü Bakımevi’nin bu duruma nasıl ve neden düştüğü araştırıldı mı? Sorumlularla ilgili tahkikat başlatıldı mı, başlatıldıysa ne aşamadadır? Başbakanlığın talimatıyla Sınırüstü Bakımevinden tahliye edilen hasta ve yaşlıların şu andaki durumu nedir? Tedavileri devam ediyor mu? Yaşlıları ve hastaları ihmal ve istismar edenler bulundu mu? Bir kez daha böyle olayların yaşanmaması için hangi önlemler alındı? Diğer bakımevlerinde durum nedir? Denetleniyorlar mı? Onların iyileştirilmesi ve denetlenmesi için devlet ne yapmayı planlıyor? Yaşanan travmadan sonra yaşlılarımızın gelecekleri ile ilgili endişe ve korkularını ortadan kaldıracak bir gelişme oldu mu? Dünya yaşlı ihmal ve istismar farkındalık gününde, devletimiz yaşlılarımıza bakımevlerinde istismar ve ihmale uğramayacaklarının garantisini verebiliyor mu? Sınırüstü Bakımevi’nin tadilatı ne zaman sona erecek? Mart 2022’de Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya istinaden iki ayda tamamlanacağı ve yeni yönetiminin oluşturulacağı taahhüt edilen Sınırüstü Halk Vakfı’nın inşaatında gelinen son aşama hakkında yetkililer herhangi bir açıklama yapacak mı? Verilen sözleri bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz.”

"Bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?"

Tadilat başlatıldığının ancak inşaatın söz verilen zamanda tamamlandığının, binaya yaklaşık iki aydır tek bir çivi dahi çakılmadığının da savunulduğu açıklamada şunlar da kaydedildi:



“Bakıma ihtiyacı olan kimsesiz yoksul, yaşlı ve engelli bireylere devlet tarafından hizmet sunan zaten bir iki kurum bulunuyor ve Sınırüstü Bakımevi’ni yenileyip hizmet verecek duruma getirmeyi kamuoyuna taahhüt eden işletmeler, sürecin ilerlemeyişine dair halka ve özellikle de bakıma muhtaç kişilere hesapverebilirlik ve şeffaflık adına bir açıklama yapmayı düşünüyorlar mı?

Yaşlıların ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin, istismar edilmesine göz yuman bir toplum, ekonomik açıdan gelişse de insan hakları açısından sınıfta kalmaya mahkumdur! Komite olarak, Sınırüstü Halk Vakfı’nın yönetimindeki Yaşam Sitesinde yaşanan korkunç olayların bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğimizi ve ilk gün olduğu gibi bugün de süreci yakından izleyip sorumlular nezdinde baskı oluşturacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız.”