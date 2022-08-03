Silahlı tehditten mahkemede

Haspolat’ta alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı M.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, Şiddet tehdidi, Mülke tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.