Silahla 3 el ateş etti

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayla ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını açıklayan Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını belirtti.

Mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.