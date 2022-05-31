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Sıcaklık 38 dereceye çıkacak!

Sıcaklık 38 dereceye çıkacak!
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Ülkenin 1 Haziran-6 Haziran tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, perşembe parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise periyod süresince 31-34 derece dolaylarında seyredecek.           

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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