Sıcaklarla birlikte yangınlar yurt genelinde başladı

Girne - Lefkoşa anayolunun kuzey çevre yolu bağlantı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları yandı.

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolunun taşocakları mevkiinde çöplük alanda aynı saatlerde başlayan yangın ise bir dönümlük alana yayıldı.

Polisin açıklamasına göre, her iki yangın da polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürüyor.

Girne - Lefkoşa anayolunun kuzey çevre yolu bağlantı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları yandı.

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolunun taşocakları mevkiinde çöplük alanda aynı saatlerde başlayan yangın ise bir dönümlük alana yayıldı.

Polisin açıklamasına göre, her iki yangın da polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürüyor.