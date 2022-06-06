Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu’na katkıda bulunanlara plaket takdim edilmek üzere düzenlenen “Tek Yürek Olduk” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu mezunları olarak böyle anlamlı bir günde bulunmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti.

Okulun sağlam ellerde olduğunu görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Sibel Tatar, toplumsal duyarlılığın devam etmesi adına mezunların yaptığı girişimin önemine işaret etti.

Öğrencilerin de ileride bu duyarlılığı örnek alacaklarına inanç belirten Sibel Tatar, desteklerin toplanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti. Sibel Tatar, okul için büyük emek veren Şehit Tuncer İlkokulu müdürü, Okul Aile Birliği başkanı ve üyelerini de tebrik etti. Sibel Tatar ayrıca, öğretmenlere çocukların eğitimi için ortaya koydukları özveri için teşekkür etti.

Sibel Tatar; “Geleceğimiz çocuklarımızdır. Ne kadar katkı koysak azdır” diyerek katkı koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Şehit Tuncer İlkokul Müdürü Elçin Altan, okulun ihtiyaçları için yapılan Okul Aile Birliği değerlendirmeleri sonucu eski mezunlara başvurduklarını ve bu süreçte yaşananları anlattı.

Altan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da “kalpten Tuncerli” olduklarını belirterek yoğun temposuna rağmen Sibel Tatar’ın her zaman kendilerine zaman ayırdığını söyledi. Sibel Tatar’ın topluma örnek bir kadın olduğunu ve ne yapabiliriz sorusunu hemen gereken yanıtı verdiğini aktararak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Altan konuşmasında, katkıda bulunan tüm mezunlara ve gönüllülere tek tek teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve resim sergisi de yer alırken okulun tarihçesini anlatan film gösterimi izlendi