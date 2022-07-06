Sibel Tatar Öncüğünde “Şifa Konseri” Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar “hastalara şifa olmak kadar vefalı da olmak gerekir” dedi.

Sibel Tatar öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Şifa Konseri düzenlendi.

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Bahar Gökhan ile Türkiye’nin ünlü şair ve söz yazarlarından Ahmet Selçuk İlkan konserini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte izledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Covid- 19 pandemisi sonrası Cumhurbaşkanlığını ziyaret ettiğini, burada Sn. Sibel Tatar ile görüştüğünü ve bu etkinliği o gün planladıklarını adını da “Şifa Konseri” koyarak bu günlere gelindiğini söyledi.

“200 HASTAMIZA MERHEM OLDUK”

Kocaismail, Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir ile 200 kanser hastasının ilaç parasının karşılandığı, yardıma muhtaç insanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olunduğunu belirtti.

Raziye Kocaismail’in konuşmasından sonra Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte Bahar Gökhan sahne aldı. Sevilen eserlerini seslendiren Bahar Gökhan’ın ve orkestrasının büyüleyici performansı büyük beğeni topladı.

Ahmet Selçuk İlkan büyüledi.

Gökhan’dan sonra sahneye şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan çıktı. Sevilen sanatçı İlkan, milyonlarca insanın gönlünde taht kuran şiir ve bestelerini bu sefer de kanser hastalarına yardım toplamak amacıyla seslendirdi.

“HASTALARIMIZA ŞİFA OLMAK İÇİN BURADAYIZ”

Gecenin sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a plaket takdim edildi.

Burada kısa bir konuşma yapan Sibel Tatar, “etkinliğimizi hastalarımıza katkı koymak ve şifa olmak için düzenledik. Vefa göstererek geceye emekleriyle ya da bilet alarak katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN DAYANIŞMA VE VEFADIR”

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bizim yardımımıza ihtiyacı olan insanlarımızı unutmadık. Önemli olan dayanışma ve vefadır ve sıkıntıları birlikte aşmaktır. Bu vesileyle başta değerli eşim Sibel Tatar olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda etkinliğe katkı koyanlara plaket takdim edildi.