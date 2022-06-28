Sessiz Sedasız Göçtü

Şair, araştırmacı, yazar Nazif Bozatlı sosyal medya hesabından Lefkoşa’nın simge isimlerinden karikatürist Nihat’ın ölüm haberini sevenlerine duyurdu.

İşte o paylaşım;

Girne Caddesi'nde, Kanerler'in eski mağazasının önünde resim ve karikatür yapar, telleri kıvırarak isimler yazar, incik boncuk satarak yaşamını kazanırdı Nihat. Ne zaman karşılaşsak birkaç satır laflardık, her zamanki güler yüzlülüğü ile "günün güzel geçsin aslan kardeşim" diye seslenişi unutulacak gibi değil. Bir ay kadar önce ortak dostumuz Yaşar Usta ile hastane yatağından telefonla konuşurken, Yaşar'ın bana uzattığı telefonda son kez sesini duymuş, şifalar dilemiştim. Kıbrıs'tan uzaklardayken rahmet-i rahmana kavuştuğunu öğrenince üzüldüm. Gariban olarak tanınan ama en varlıklıları kıskandıracak bir gönül zenginliğine sahip dostuma Allah'tan rahmetler, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Nihat'ın vefatını duyduğumda koca derviş Yunus Emre'nin o muhteşem anlama sahip dizeleri düştü aklıma ve 'paylaşalım bakalım, anlayan anlar nasıl olsa' diye düşündüm.

(Nazif bozatlı)