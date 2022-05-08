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Serdar Denktaş'tan "yardakçılar" taşı

Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıtına ziyarete gelen Güzelyurt'tan Şehit Turgut Ortaokulu müdiresi, öğretmen ve öğrencileri teşekkür ederek anıtın çevre düzenlemesinin yapılmamasını eleştirdi.

Serdar Denktaş'tan "yardakçılar" taşı
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Denktaş: "Biz onlar adına da utanmaya devam ederiz" dedi. 

Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Güzelyurt'tan Şehit Turgut Ortaokulu müdiresi,öğretmen ve öğrencileri Cuma günü Rauf R.Denktaş anıtına ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. O ziyarette biz utandık. Utanmayanların ve onların " Denktaş " adını kullanarak nemalanan yardakçıları hala sosyal medyada aileyi suçlamaya devam etsinler. Biz onlar adına da utanmaya devam ederiz. Bugün mücahitlerimizin temizliğinden sonra Rauf Denktaş Üniversitesi'nin katkılarıyla temizlik ve toprağın çapalanması işlemleri devam ediyor"

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