Seracıların Parmağı Eylem Düğmesinde

Üretimde artan maliyetler ekmeğini topraktan çıkaranların canına tak etti.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır artan maliyetlere dikkat çekti, “ürettikçe yok oluyoruz” dedi.

“BİZ ÜRETMEZSEK SİZ YOKSUNUZ”

Yazılı bir açıklama yapan Bayır KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev alan milletvekillerine seslenerek; biz üretmezsek siz yoksunuz, bunun bilincinde olun” diyerek mesaj gönderdi.

MALİYETLERİN ALTINDA KALDIK

Biz üretici olarak ürettikçe yok oluyoruz diyen Bayır üreticinin eli taşın altında kalıyor, siz vekiller bakanlık yapanlar sizde bizlere yardımcı olun mazot, elektrik, gübre ve ilaç gibi giderlerimizi düşürün” şeklinde konuştu.

Bu giderlerle üretimin yapılamayacağını belirten Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, aksini düşünüyorsanız eylem için düğmeye basacağım” dedi.