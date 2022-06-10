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'Seni vatandaş yaptıracağım' dedi 30 bin lira dolandırdı!

'Seni vatandaş yaptıracağım' dedi 30 bin lira dolandırdı!
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Girne'de bir kişi, bir şahsı vatandaşlık başvuru işlemlerini yapacağı gerekçesiyle dolandırdı.2021 yılı Kasım ayı içerisinde, Girne’de, E.B.K.(K-43)’nin, bir şahıstan vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapacağı gerekçesiyle dolandırmak kastı ile 30,615 TL nakit parayı temin edip, herhangi bir işlem yapmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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