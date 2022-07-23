Sendikalar yol haritalarını açıkladı

Kamuda örgütlü 13 sendika, “kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından ve 13. Maaştan yüzde 20 kesinti” yapma kararı geri çekilmezse, dava açıp, iş bırakma eylemi ve şiddetini artırarak benzeri eylemler düzenleme kararı aldığını açıkladı.

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DEV-İŞ ve TÜRK-SEN, maaş kesintisi kararının ResmiGazete’de yayımlanması halinde uygulanacak üç maddelik eylem kararını duyurdu.

Buna göre, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılacak,

ülke genelinde örgütlü olunan tüm iş yerlerinde, sivil itaatsizlik ve iş bırakma eylemi başlatılacak ve Sosyal adaletin sağlanması adına, özel sektör emekçilerinin de yüzde 56.76’lık HayatPahalılığınıalması için mücadele büyütülecek.

13 sendika adına ortak açıklamayı yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP hükümetinin meşruluğunu yitirdiğini öne sürdü.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 110, ayrıca 6 aylık enflasyonun ise yüzde 56.76 çıktığına ve hayatın bu oranda pahalanmasının yanında yapılan zam yağmurlarının da ülkedeki sabit, dar ve asgari ücretli kesimin yoksullaşmasına neden olan bir süreç yarattığına dikkat çeken Bengihan, süreç boyunca hükümetin zamları engelleyici yönde hiçbir tedbir almadığını savundu.

“Devletin, HP’yi 6 ayda bir kamu çalışanı ve emeklilere vermesi gerektiği, yasalarda amir hükümle düzenlenmektedir” diyen Bengihan, bunun hükümetler tarafından keyfi olarak değiştirilebilecek bir yasal zorunluluk olmadığının altını çizdi.

Bengihan sendikaların ortak görüşünü anlattığı açıklamasında, “Hükümetin, böylesine bir pahalılık sürecinden geçerken, çalışanların alım gücünü koruyucu bir unsur olan HP ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapmaya kalkması yasaya aykırı olduğu kadar aynı zamanda büyük bir vicdansızlıktır” ifadelerine yer verdi.