Senaryonun parçası olmak istemiyoruz!

Hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından Anayasa’nın ilgili hükümleri doğrultusunda, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle istişare toplantıları başlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kapsamda ilk olarak Halkın Partisi ( HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Kudret Özersay görüşmeyle ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada hükümet kurma çalışması yapılıyormuş da bizim de bu bağlamda görüşlerimiz alınıyormuş gibi bir hava yaratılmasını doğru bulmuyoruz.

Gördüğümüz Sucuoğlu, aynı hükümeti birkaç değişik bakan ile kurma yoluna gidecektir. Bu gün yaşananlar da kurgudur.

Acemice yazılan bir senaryo var, biz HP olarak bu senaryonun figüranı ve parçası olmak istemiyoruz.

Aynı hükümet istifa etti ve tekrar kurulacağı öngörülüyor. Faiz Sucuoğlu, aynı hükümeti bakanları değişecek kuracak.

Sanki hükümet bozuldu yeniden hükümet kurma arayışıyla ilgili çalışmalar yapılıyor izlenimi veriliyor.

Cumhurbaşkanından da talep ettik zaman kaybedilmesin Faiz Bey görevi alsın ve hükümeti kursun.

Hükümetin dün istifasını veren bugün kurmaya hazır olduğunu söyleyen Faiz Beyi kamuoyu sorgulamalı".