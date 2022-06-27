"Şartlı Tahliye’nin Mahkumların Yüreklerinde De Kabul Görmediğini Gördüm"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulundan oy birliği ile geçen Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında konuştu.

Meclis genel kurulunda konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, herkesin de malumu olduğu üzere, uzun yıllardır kamuoyu gündemini de olumsuzlukları ile meşgul eden “mevcut cezaevinin” gerek fiziki gerekse de kapasitesinin günün ihtiyaçlarına cevap veremez durumda olduğunu ifade etti.Öztürkler, “Yıllardır makyaj niteliğinde tedbirlerle, imkânlar zorlanmış, miladını doldurmuş mevcut cezaevi ayakta tutulmaya çalışılmıştır”. dedi.

Yıllardır gardiyanlarımız için oradaki çalışma koşullarının tartışıldığı, cezasını çeken kişilerin yaşadığı olumsuz şartların gündem olduğu, mevcut yapının fiziki durum ve kapasite bakımından yetersizliğinin herkes tarafından kabul edildiğini ifade eden Öztürkler, “ Yeni bir cezaevinin yapılması elzemdi” dedi.



YENİ CEZAEVİ ÖNEMLİ ALT YAPI KAPASİTESİNE VE İMKÂNLARINA SAHİP OLARAK İNŞA EDİLDİ

Yeni Cezaevi’nin çağdaş güvenlik sistemleri, sosyal aktivite alanları, atölyeleri ile esas olan mahkûmların topluma kazandırılması çalışmalarında önemli alt yapı kapasitesine ve imkânlarına sahip olarak inşa edildiğine dikkat çeken Öztürkler, “Ayrı ayrı bölümlerden ve çağdaş donatılarla desteklenerek inşa edilen Yeni Cezaevi toplamda; 725 kişi kapasiteye sahip, Erkek bölümü 507 kişi, Kadın bölümü 52 kişi, Çocuk bölümünün 64 kişi, Açık Cezaevi bölümü ise 102 kişi olarak tasarlandı. Mahkûmların topluma kazandırılması projelerinde, çağdaş donatıları, çok yönlü atölyeleri ve sosyal aktivite merkezleri ile önemli altyapı katkısı sağlayacak olan Yeni Cezaevine geçmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri içeren yasa tasarısı, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitemiz tarafından ele alınmış ve ivedi şekilde de görüşülmüştür”. dedi.

Bakan Öztürkler, yeni yasanın, yeni cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar, hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak düzenlendiğini ifade etti.

ÖZTÜRKLER: YENİ CEZAEVİNE GEÇİŞ SÜRECİNİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Yeni Cezaevi sistemleri, altyapı ve idari bölümlerinin değişikliği, yeni yasadaki çalışma esaslarının değişimi gibi hususların, personel çeşit ve kapasitesinin artırımını zorunlu kıldığına da işaret eden Öztürkler, “Bu bağlamda, 298 olan mevcut cezaevi personel sayısı, yeni cezaevi ile 511 olmuş ve ek 213 adet kadro ihtiyacı doğmuştur. Bu konuda da hızlıca adım atmak ve yeni cezaevine geçiş sürecini tamamlamak istiyoruz” dedi.

Herkesin hassas olduğu bu konuda “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oy birliği ile geçmesinin kendisi için çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, “Yeni Cezaevine geçmek için elzem olan yasal düzenlemeleri içeren bu önemli yasa tasarısının genel kurula gelmesinde ortaya özverili çalışma koyan İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"ŞARTLI TAHLİYE’NİN MAHKUMLARIN YÜREKLERİNDE DE KABUL GÖRMEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Bakan Öztürkler, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 8 A maddesinin 1 fıkrasındaki orantılı güç kullanımı ile ilgili değişiklik önerilerine de olumlu baktıklarını, cezaevi disiplin yasasında düzenleme, elektrikli kelepçe kullanımı gibi önerileri de değerlendireceklerini ifade etti.



Şartlı Tahliye Kurumu ile alakalı yapılan değerlendirmelere de katıldığını, bu konuda sadece anayasaya değil, yakın zamanda merkezi cezaevinde yaptığı ziyarette de Şartlı Tahliye’nin mahkumların yüreklerinde de kabul görmediğini gördüğünü ifade eden Öztürkler, bu konuda da hukuksal çalışma başlattıklarını açıkladı.