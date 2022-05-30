Şartlı izin Vermek Ne demek ?

Tarım Bakanlığı Türkiye’den 80 ton domates ithal edilmesine izin verdi. Türkiye’den getirilecek olan domatesin marketlere toptan satış fiyatının 25 TL’ye bağlandığı öğrenildi. Haberal Kıbrıslı Gazetesine açıklama yapan Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, girdi maliyetlerinden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyledi. Veli Bayır, 25 TL fiyat bağlayıcılığını ise toptancıların talepleri üzerine yaptıklarını söyledi.. Export domatesin Antalya’da 11 TL olduğu bu günlerde ithal domatesin ülkemizde 25 TL’ye satılacak olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Aradaki farkı kimlerin bölüşeceği ise merak uyandırmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbrahim Gümüşatam yaşanan tepki gösterdi.

30 TL’NİN ALTINA SATTIRMAYACAKLAR

Gümüşatam “açıklamasında Türkiye’den getirilen domates için Seracılar Birliği şartlı izin vermiş. İzne domates fiyatının toptanda 25 TL perakende de 30 TL’nin altına düşürmemek maddesini koymuş. Bu ülkede pahalılığın en büyük sorumlusu sizsiniz Sayın Tarım Bakanı, Sayın Bakan bırakın bu yandaş kayırma işlerini. Memleket mahvoldu insanlar manava geldiği zaman sebze meyve alamaz oldu. Yaz geldi halen domates 30 TL” ifadelerini kullandı.

DOMATESİN KİLOSU 45 TL OLACAKTI

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan ve alınan karar belgesini ulaştıran Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır artan maliyetlerden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Toptancılardan gelen teklif üzerine bu kararın alındığını vurgulayan Veli Bayır, “eğer biz bu izni vermeseydik toptancılar domatesin kilosunu 45 TL’ye çıkaracaklardı” dedi.

ANTALYA’DA EXPORT DOMATES 11 TL

Öte yandan gazetemiz domatesin borsası sayılan Antalya Hali domates fiyatlarını araştırdı. Export domatesin 11 TL olduğu Antalya’da üreticinin alındığı takdirde bu fiyatların daha da düşürülebileceği öğrenildi.

PAZARCI ESNAFI İSYAN ETTİ

Yaşanan bu gelişmeye Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli de isyan etti. Garabli, “bu olay vatandaşı soymakla eşdeğer” dedi. Garabli, “pazarımızda domatesin 20 ile 25 TL arasında satıldığı bu günlerde biz düşmesini beklerken atılan bu adım birilerini zengin edecektir” dedi.

Şimdi Haberal Kıbrıslı Gazetesi soruyor 25 TL’ye bu domates marketlere satıldığı takdirde aradaki fark kimin cebine gidecek.