Saray'da Erhürman fırtınası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la görüştü.

Erhürman, görüşme sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"Yapılmaya çalışılan bu toplumun özgüvenini yok etmeye çalışılmaktır" diyen Erhürman, "Bu maskaralıktan kimse kahraman çıkaramaz" şeklinde konuştu.

Erhürman, "Sayın Tatar'a Sunat Atun'a neden görevden alamadığını sorduk ama Tatar bize cevap veremedi" dedi.

Toplumun öz güvenini yok etmeye çalışıyorlar!

“CTP hükümet kurar. Seçimde söylediği ilkeleri hayata geçirmek hükümet kurar. Söylediklerimizi yapmak için hükümeti kurarız” diyen Erhürman, “Bu toplumun özgüveni yok edilmeye çalışıyor. Asla buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.