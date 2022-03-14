Salı günü ülke genelinde kar etkili olabilir

“15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını; 17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı, pazartesi ve salı günü 10-13°C dolaylarında; çarşambadan itibaren ise 15-18°C dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; pazartesi ve salı günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek. Diğer günlerde kuzey ve doğudan, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak devam edecek.

15-16 Mart tarihlerinde sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.