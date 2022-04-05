Şahali fena kızdı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsüne çıktı, Meclis’te hiçbir Bakan’ın hazır bulunmamasını eleştirdi.

Şahali Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ara verilmesini ve Bakanların meclise davet edilmesini istedi ancak Meclis Başkanı Zorlu Töre buna gerek olmadığını söyledi.

Töre, Şahali’nin söylemine yanıt vermedi. Bu kez tartışma alevlendi. Şahali’nin “Artık yeter” şeklinde bağırmasına UBP’li Emrah Yeşilırmak karşı çıktı. “Burada bağırarak konuşamazsın” dedi.

Bunun üzerine Şahali, “Bağırırım ne olacak, ne yapacaksın” diyerek Yeşilırmak’a çıkıştı. Ortam bir anda gerildi. Şahali hükümet yetkililerinin mecliste olma zorunluluğu olduğunu yineledi.

Şahali “Hem sağır hem körsünüz bu halkın gerçeklerini fark etmiyorsunuz yeter artık!” diyerek eleştirilerini sürdürdü.



Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe “Meclis iç tüzüğüne aykırı yönetemezsiniz, buna alet olmayın, ara verin gelsinler” dedi ancak Zorlu Töre oturuma ara vermedi.

Töre, “Sayın Bakan varsa buyursun gelsin çağrı yapıyorum” dedi.

Bunun üzerine Şahali, “Ne devletin ne meclisin ne makamlar umurlarında değildir” dedi ve konuşmasına devam etti, kürsüden inmeyeceğini ifade etti.